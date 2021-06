Tenta di rubare ambulanza. Arrestato 44enne (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella notte del 28 giugno 2021 aveva approfittato della momentanea distrazione dell’equipaggio di una autoambulanza del servizio 118 intervenuto per soccorrere, in un abitazione privata, una persona anziana che aveva accusato un malore, per impossessarsi del veicolo di soccorso. Prontamente bloccato dal predetto personale sanitario con il quale ha ingaggiato una colluttazione procurando allo stesso delle lesioni personali, successivamente refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria con una prognosi di gg.7, ha fatto desistere dall’intento di allontanarsi dal luogo con l’autoambulanza. Era in corso ancora la colluttazione, ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 28 giugno 2021) Nella notte del 28 giugno 2021 aveva approfittato della momentanea distrazione dell’equipaggio di una autodel servizio 118 intervenuto per soccorrere, in un abitazione privata, una persona anziana che aveva accusato un malore, per impossessarsi del veicolo di soccorso. Prontamente bloccato dal predetto personale sanitario con il quale ha ingaggiato una colluttazione procurando allo stesso delle lesioni personali, successivamente refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “M. Giannuzzi” di Manduria con una prognosi di gg.7, ha fatto desistere dall’intento di allontanarsi dal luogo con l’auto. Era in corso ancora la colluttazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tenta rubare Tenta di rubare soldi nella cassa della tabaccheria, poi la colluttazione col titolare: arrestato 26enne Sabato sera, intorno alle ore 20, un 26enne veronese, residente nel Biellese e di origini straniere, è stato arrestato a Rimini, sul lungomare Tintori, per l'ipotesi di reato di rapina impropria, in ...

