Riforme: proposta Pd, 'stop maxiemendamenti, fiducia più veloce' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Non solo misure contro i cambi di casacca in Parlamento. Nella proposta Pd di riforma dei regolamenti parlamentari, presentata oggi con il segretario Enrico Letta e firmata Andrea Giorgis, Debora Serracchiani, Emanuele Fiano e Stefano Ceccanti, sono previsti diversi "interventi per migliorare il funzionamento del Parlamento migliorandone la capacità decisionale e rappresentativa" intanto con una riforma che sia "valutata in coordinamento tra le due Camere (a partire da numero e competenze delle Commissioni), così da evitare differenze irragionevoli". Tra gli interventi la valorizzazione delle "iniziative legislative popolari e dei Consigli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Non solo misure contro i cambi di casacca in Parlamento. NellaPd di riforma dei regolamenti parlamentari, presentata oggi con il segretario Enrico Letta e firmata Andrea Giorgis, Debora Serracchiani, Emanuele Fiano e Stefano Ceccanti, sono previsti diversi "interventi per migliorare il funzionamento del Parlamento migliorandone la capacità decisionale e rappresentativa" intanto con una riforma che sia "valutata in coordinamento tra le due Camere (a partire da numero e competenze delle Commissioni), così da evitare differenze irragionevoli". Tra gli interventi la valorizzazione delle "iniziative legislative popolari e dei Consigli ...

Advertising

FirenzePost : Riforme: legge contro cambio casacca parlamentari proposta dal Pd - TV7Benevento : Riforme: stop ai cambi di casacca, ecco la proposta Pd (2)... - CastellinoLuigi : Riforme, Letta: 'Proposta del Pd per far cessare trasformismo parlamentare' - Tgcom24 .Passerá??? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Riforme, Letta: 'Proposta del Pd per far cessare trasformismo parlamentare' #Pd - MediasetTgcom24 : Riforme, Letta: 'Proposta del Pd per far cessare trasformismo parlamentare' #Pd -