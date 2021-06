Riesci a trovare il gallo? In pochi ci riescono in meno di 15 secondi, e tu? (Di lunedì 28 giugno 2021) Abbiamo detto più volte che il cervello è come un muscolo e quindi ha bisogno di esercitarsi. Per questo motivo abbiamo preparato per voi un nuovo gioco per la mente. Questa immagine di fantasia rappresenta alcune galline ad una festa dove sono state affisse moltissime lanterne originarie della Cina. Ogni singola gallina che sta partecipando alla festa, indossa una parrucca arancione rendendo l’individuazione dell’unico gallo nascosto nell’immagine veramente difficoltosa. Un altro fattore di confusione per gli utenti è la presenza di molti colori: bianco, arancione, giallo e rosso, riempiono l’ immagine. Se questo non bastasse, a rendere più complessa ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 28 giugno 2021) Abbiamo detto più volte che il cervello è come un muscolo e quindi ha bisogno di esercitarsi. Per questo motivo abbiamo preparato per voi un nuovo gioco per la mente. Questa immagine di fantasia rappresenta alcune galline ad una festa dove sono state affisse moltissime lanterne originarie della Cina. Ogni singola gallina che sta partecipando alla festa, indossa una parrucca arancione rendendo l’individuazione dell’uniconascosto nell’immagine veramente difficoltosa. Un altro fattore di confusione per gli utenti è la presenza di molti colori: bianco, arancione, giallo e rosso, riempiono l’ immagine. Se questo non bastasse, a rendere più complessa ...

Advertising

ErrebianSpa : Non riesci a trovare la cartuccia per la tua stampante? Utilizza il nostro motore di ricerca dedicato, ti basta un… - GiovannaDiTroia : RT @asthesir: 5 consigli per scrivere online e incontrare i lettori ideali Stai fissando il foglio bianco da ore. Non riesci a trovare l’id… - asthesir : 5 consigli per scrivere online e incontrare i lettori ideali Stai fissando il foglio bianco da ore. Non riesci a tr… - NaughtyPromoBK : RT @Verde1122: Guardala bene...riesci solo ad immaginare cosa puoi trovare sul suo OnlyFans? ???????? ? @NaughtyAdeline ? - NaughtyPromos : RT @Verde1122: Guardala bene...riesci solo ad immaginare cosa puoi trovare sul suo OnlyFans? ???????? ? @NaughtyAdeline ? -

Ultime Notizie dalla rete : Riesci trovare 'Prendiamo l'oceano' in una bottiglia di profumo È fantastico se riesci a nuotare nell'acqua o nasconderti 'all'ombra del sole'. Puoi semplicemente ... Sarà difficile trovare una situazione in cui il profumo di ninfee, agrumi o fiori sarebbe ...

Corsa, 7 segni che stai facendo jogging in modo errato Se riesci a trovare il tempo per fare esercizio solo la sera, continua a fare le tue cose. Tuttavia, sembra che gli atleti mattutini raccolgano migliori benefici. Dolore al piede. Uno degli errori ...

Test: quante parole si nascondono in questa immagine? CheDonna.it L’ERA DEGLI STATALI SMART Nella newsletter di questa settimana: l’impatto dello smart working nella pubblica amministrazione, la mediazione Draghi-Orlando sul divieto di licenziare dopo il 30 giugno, la riforma delle politiche ...

Claudia Conte si racconta: “Il mio Brand è un inno alle donne” Claudia Conte, la bellissima e talentuosa attrice, conduttrice e ideatrice di molteplici eventi legati sia al sociale e sia al tema della donna, come il Premio Internazionale Women in ...

È fantastico sea nuotare nell'acqua o nasconderti 'all'ombra del sole'. Puoi semplicemente ... Sarà difficileuna situazione in cui il profumo di ninfee, agrumi o fiori sarebbe ...Seil tempo per fare esercizio solo la sera, continua a fare le tue cose. Tuttavia, sembra che gli atleti mattutini raccolgano migliori benefici. Dolore al piede. Uno degli errori ...Nella newsletter di questa settimana: l’impatto dello smart working nella pubblica amministrazione, la mediazione Draghi-Orlando sul divieto di licenziare dopo il 30 giugno, la riforma delle politiche ...Claudia Conte, la bellissima e talentuosa attrice, conduttrice e ideatrice di molteplici eventi legati sia al sociale e sia al tema della donna, come il Premio Internazionale Women in ...