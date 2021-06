Per il Belgio Mancini punta al recupero pieno di Chiellini e pensa a Chiesa dal primo minuto (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Belgio doveva essere e Belgio sarà: gli Azzurri hanno scoperto la prossima avversaria ai quarti di Euro2020 ieri sera durante una grigliata a Coverciano per festeggiare il risultato con l'Austria. Una giornata di scarico, con i calciatori divisi tra palestra e piscina, per smaltire le fatiche di Londra. Ma già da oggi è ripartita la preparazione in vista di venerdì quando sfideranno il Belgio a Monaco, in Germania. Questa mattina gli Azzurri sono scesi in campo a Coverciano e hanno iniziato a studiare punti di forza e debolezza dei prossimi avversari. Un programma destinato a ripetersi anche domani: in tutto tre allenamenti a porte ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI -doveva essere esarà: gli Azzurri hanno scoperto la prossima avversaria ai quarti di Euro2020 ieri sera durante una grigliata a Coverciano per festeggiare il risultato con l'Austria. Una giornata di scarico, con i calciatori divisi tra palestra e piscina, per smaltire le fatiche di Londra. Ma già da oggi è ripartita la preparazione in vista di venerdì quando sfideranno ila Monaco, in Germania. Questa mattina gli Azzurri sono scesi in campo a Coverciano e hanno iniziato a studiare punti di forza e debolezza dei prossimi avversari. Un programma destinato a ripetersi anche domani: in tutto tre allenamenti a porte ...

