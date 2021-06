(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilè pronto a una mini-rivoluzione nel campo del marketing e del merchandising. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta portando avanti un progetto di marketing e merchandising che lo porterà ad auto produrre le maglie da gioco della sua squadra. L’annuncio arriverà probabilmente il 30 giugno. De Laurentiis non ha L'articolo

Advertising

angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Napoli, addio Kappa: la maglia sarà autoprodotta - cristia_urbano : RT @CalcioFinanza: Napoli, addio Kappa: la maglia sarà autoprodotta - CalcioFinanza : Napoli, addio Kappa: la maglia sarà autoprodotta - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Napoli, addio Kappa: la maglia sarà autoprodotta: Il Napoli è pronto a una mini-rivoluzione nel… - titty_napoli : RT @tuttonapoli: La rivoluzione silenziosa di ADL: addio anche al team manager -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli addio

Dopo l'del capitano e uomo simbolo dei Blancos, Sergio Ramos , l'allenatore romagnolo dovrà ...3 milioni di euro Secondo quanto riferiscono direttamente dall'erario iberico, infatti, l'ex......e Mikaela Sui social moltissimi fan del Tg Satirico hanno espresso il loro rammarico per l'di ... Mikaela Neaze Silva viene da quartiere di Secondigliano , a, e in passato ha confessato: '...Il Napoli è pronto a una mini-rivoluzione nel campo del marketing e del merchandising. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta portando avanti un progetto di marketing e mercha ...Neanche il tempo di risedersi sulla panchina del Real Madrid ed ecco che iniziano i guai per Carlo Ancelotti. Dopo l'addio del capitano e uomo simbolo dei Blancos, Sergio Ramos, ...