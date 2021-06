Movimento 5 Stelle: Conte e Grillo rischiano la scissione interna (Di lunedì 28 giugno 2021) Per il Movimento 5 Stelle si materializza sempre più lo spettro della scissione. E Conte e Grillo sembrano essere gli aghi della bilancia Sono ore decisive per le sorti del Movimento 5 Stelle, che da tempo ormai si trova in una crisi di leadership che pare essere irrisolvibile. L’ex premier Giuseppe Conte sembra essere l’ultima speranza per il Movimento, visto il consenso di cui gode tra i pentastellati e nell’opinione pubblica in generale. D’altra parte, Beppe Grillo non sembra voler mollare l’osso. In realtà pare ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021) Per ilsi materializza sempre più lo spettro della. Esembrano essere gli aghi della bilancia Sono ore decisive per le sorti del, che da tempo ormai si trova in una crisi di leadership che pare essere irrisolvibile. L’ex premier Giuseppesembra essere l’ultima speranza per il, visto il consenso di cui gode tra i pentastellati e nell’opinione pubblica in generale. D’altra parte, Beppenon sembra voler mollare l’osso. In realtà pare ...

Advertising

carlosibilia : Con la nostra iniziativa #FacciamoEcoScuola, finanziata dalle restituzioni, il MoVimento 5 Stelle ha destinato oltr… - Mov5Stelle : Accertare cause e responsabilità per la strage avvenuta 41 anni fa nei cieli di #Ustica è un dovere irrinunciabile.… - Mov5Stelle : ?? #FACCIAMOECOSCUOLA Con la nostra iniziativa #FacciamoEcoScuola, finanziata dalle restituzioni dei portavoce del… - Stelladiana101 : RT @sebmes: Quindi La7 manda alle conferenze stampa di Conte giornalisti che fanno domande “anche come iscritto al Movimento 5 Stelle”? - AA31192Patriota : RT @tempoweb: Caos M5s, Conte dà l'ultimatum a Grillo: pieni poteri o me ne vado #m5s #tempiodiadriano #roma #conte #grillo #iltempoquotidi… -

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Stelle M5s, Conte: 'Con Grillo diversità di vedute, non mi presto a una pura operazione di facciata' La mia posizione nasce da un ragionamento secondo cui, dopo la fase di crescita del Movimento, oggi rischiamo di entrare in una fase di declino se non rilanciamo in modo nuovo la forza' dei 5 Stelle. ...

M5s,Conte: "Non sarò un prestanome" "Io ho fatto il mio, ora tocca alla comunità dei 5 Stelle. Il Movimento ha atteso già troppo". A Grillo: "Gli riconosco il grande carisma,tocca a lui decidere se essere padre generoso che lascia ...

'Caos calmo' nel Movimento 5 stelle, telefonata Conte-Grillo AGI - Agenzia Italia Colpo di scena alla conferenza di Conte: "Sono un giornalista ma anche un iscritto al M5s" Colpo di scena alla conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 Stelle. Dopo il discorso dell'ex premier che ha rivendicato una leadership piena chiedendo un passo indietro al ...

M5S, Conte detta le condizioni: «Non farò il prestanome di un leader ombra» «Io non posso assumere una decisione solo con il cuore se la mia testa mi suggerisce che il percorso è sbagliato. Non posso prestarmi ad un’operazione in cui non credo». E poi ancora: «Non sono dispos ...

La mia posizione nasce da un ragionamento secondo cui, dopo la fase di crescita del, oggi rischiamo di entrare in una fase di declino se non rilanciamo in modo nuovo la forza' dei 5. ..."Io ho fatto il mio, ora tocca alla comunità dei 5. Ilha atteso già troppo". A Grillo: "Gli riconosco il grande carisma,tocca a lui decidere se essere padre generoso che lascia ...Colpo di scena alla conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del Movimento 5 Stelle. Dopo il discorso dell'ex premier che ha rivendicato una leadership piena chiedendo un passo indietro al ...«Io non posso assumere una decisione solo con il cuore se la mia testa mi suggerisce che il percorso è sbagliato. Non posso prestarmi ad un’operazione in cui non credo». E poi ancora: «Non sono dispos ...