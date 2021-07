Mini - La Vision Urbanaut verrà presentata il 30 giugno

(Di lunedì 28 giugno 2021) Laha diffuso sui propri canali social un teaser che annuncia il debutto, previsto per il prossimo 30in anteprima, di una concept dedicata alla mobilità urbana. Gli indizi testuali sono esigui, ma l'immagine risulta comunque sufficiente a riconoscere il veicolo: si tratta dellain forma virtuale nel novembre del 2020 e ora trasformata in un vero prototipo one-off. Monovolume elettrica a guida autonoma. Il teaser, nello specifico, mostra il lunotto posteriore del veicolo, mentre la carrozzeria - realizzata come una grande griglia - nasconde una serie di Led che ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: MINI Vision Urbanaut, il concept elettrico è pronto al debutto 'fisico' - imaniversus : RT @tylissalockhart: A mini digital vision board. - PlanetR7_ : MINI Vision Urbanaut, il concept elettrico è pronto al debutto 'fisico' - infoitcultura : MINI Vision Urbanaut, il concept elettrico è pronto al debutto “fisico” - HDmotori : MINI Vision Urbanaut, il concept elettrico è pronto al debutto 'fisico' -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Vision

HDmotori

Che la storia, inizialmente commissionata alla brava Jac Schaeffer (autrice di Wanda), è ... metodi usata da KGB e CIA (ricordiamo la- serie Wormwood e la serie Treadstone, tratta dal ...Il risultato è una vettura che richiama alcune vetture attuali come la Citroen Ami e il conceptUrbanaut di, ma ristretta all'osso per un uso sostanzialmente individuale. L'altro concetto ...La nuova versione del firmware abilita il supporto Dolby Vision HDR a 4K 120Hz per un'esperienza di gioco in grado di sfruttare al massimo le console di nuova generazione. Il firmware introduce un'alt ...Con l’approvazione da parte del Governo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si sono fissate le basi per guardare al futuro, oltre all’attuale stato emergenziale. Analoga cosa è quanto mai oppo ...