Minecraft | la versione alpha 1 1 1 è stata trovata dopo 11 anni | per la gioia degli archivisti – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 28 giugno 2021)11di ricerche glidisono riusciti finalmente a mettere la mani sulla sfuggente1.1.1..11di ricerche glidihanno trovato quello che in molti definiscono il loro Santo Gral. La1.1.1 del gioco di Mojang, infatti, è andata online per talmente poco tempo che si pensava fosse impossibile recuperarla per i posteri. Invece, un po’ di sorpresa, una giocatrice disi è resa ...