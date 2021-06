Europei 2020 | risultati e classifiche

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Italia-Turchia, match d’esordio degli azzurri agli. C’è grande attesa per l’inizio della rassegna continentale con le Nazionali qualificate a caccia del pass per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della competizione: dall’esordio all’Olimpico di Roma fino alla finalissima di Wembley. Ecco i, lee i marcatori del torneo continentale con Francia favorita, più indietro Belgio, Germania, Olanda, Italia.GIRONE A ITALIA 9 (7;0) GALLES 4 (3;2) SVIZZERA 4 (4;5) TURCHIA ...

Advertising

SkySport : ??? 'CHIESA?? CHIESA?? CHIESA??' ? L'Italia batte l'Austria e vola ai quarti ?? Gli HL ?? - SkySport : ITALIA-AUSTRIA 2-1 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Chiesa (95’) ? #Pessina (105’) ? #Kalajdzic (114’) ? E… - SkySport : ?? 'ANCORA UNA VOLTA MATTEO PESSINA' ? Secondo gol all'Europeo per il 'ragazzo d'oro' ?? Gli HL ??… - infoitsport : Diretta Francia-Svizzera Europei 2020 ore 21 a Bucarest: formazioni ufficiali e risultato live degli ottavi di Euro… - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Euro 2020, Croazia-Spagna 3-5: Furie Rosse ai quarti dopo i supplementari. #SportMediaset #CROESP -

Ultime Notizie dalla rete : Europei 2020

Sky Sport

IL PREPARTITA La terza giornata di ottavi di finale ad Eurosi aprirà alle 18.00 con il big ... L'ultimo precedente aglitra le due nazionali è del 2016, quando nella fase a gironi i gol di ...La Spagna vola ai quarti di finale deglibattendo 5 - 3 ai supplementari la Croazia di Modric . È stata una partita spettacolare quella andata in scena al Parken Stadium di Copenaghen in cui le due squadre si sono date battaglia ...27 giugno 2021La Repubblica Ceca stende 2-0, a sorpresa, l'Olanda e si qualifica per i quarti di finale di Euro 2020 dove affronterà la Danimarca che ha superato il Galles. Gara ...La Spagna vola ai quarti di finale degli Europei battendo 5-3 ai supplementari la Croazia ... Finisce 5-3 per la Spagna: Furie Rosse ai quarti, Croazia eliminata da Euro 2020.