Denise Pipitone Utima Ora: Le Parole Dell'Investigatore! (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell'ultima puntata della Vita In Diretta si è tornati a parlare del caso di Denise Pipitone. Un investigatore ha rilasciato ad Alberto Matano delle dichiarazioni davvero choc! Ecco tutti i dettagli! Una clamorosa testimonianza arriva direttamente nello studio di Alberto Matano! Durante l'ultima puntata della Vita In Diretta, il conduttore ha annunciato di essere entrato in contatto con un investigatore privato. L'uomo che vuole rimanere anonimo, si è fatto intervistare dall' inviata della trasmissione e ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti. L'investigatore in questione ha condotto ricerche sulla piccola scomparsa 17 anni fa. La giornalista si è ...

