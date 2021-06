Conte mette un piede fuori dal M5S e attacca Grillo | «Non sarò mai il tuo prestanome»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 giugno 2021) È presto per dare ragione all’ex-renziano Matteo Richetti, ormai convinto che la «buffonata trasia finalmente giunta ai titoli di coda». Di certo c’è che i toni usati dall’ex-premier nella conferenza-stampa convocata al tempio di Adriano non sono proprio da sit-com, come quelli di Casa Vianello. Tutt’altro.ha parlato chiaro: «No a una leadership dimezzata. Una diarchia non sarebbe funzionale». Dichiarazioni che sembrano cannoneggiare il fortino in cui si è asserragliato Beppe. Il sedicente Elevato non vuole mollare la presa e pensa acome una mano di pittura sull’ormai ...