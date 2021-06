Cambi di casacca, sono 259 i parlamentari trasformisti. La proposta del Pd: chi lascia un gruppo non può andare nel Misto (Di lunedì 28 giugno 2021) I Cambi di casacca in Parlamento sono la dimostrazione che “viviamo in una democrazia malata“. Con queste parole Enrico Letta ha presentato la proposta di riforma dei Regolamenti parlamentari promossa dal Pd. Secondo i calcoli di Openpolis, aggiornati al 31 maggio scorso – cioè dopo la nascita di Coraggio Italia – i parlamentari che hanno abbandonato il proprio gruppo in questa legislatura sono 259, con buone possibilità di raggiungere il record dei 569 della scorsa legislatura. La “malattia” di cui ha parlato Letta nella conferenza stampa di presentazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Idiin Parlamentola dimostrazione che “viviamo in una democrazia malata“. Con queste parole Enrico Letta ha presentato ladi riforma dei Regolamentipromossa dal Pd. Secondo i calcoli di Openpolis, aggiornati al 31 maggio scorso – cioè dopo la nascita di Coraggio Italia – iche hanno abbandonato il proprioin questa legislatura259, con buone possibilità di raggiungere il record dei 569 della scorsa legislatura. La “malattia” di cui ha parlato Letta nella conferenza stampa di presentazione ...

