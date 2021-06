Attività anti droga. Arrestati 5 pusher (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 persone e denunciato una sesta per reati inerenti gli stupefacenti. Sequestrate oltre 50 dosi di pasticche di metanfetamina, 90 piante di marijuana e diverse dosi tra cocaina, eroina e hashish. Un 32enne di origini calabresi è stato intercettato dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro mentre stava viaggiando, come passeggero, in sella ad uno scooter di grossa cilindrata condotto da un suo conoscente. All’alt dei Carabinieri per un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo ha palesato un forte nervosismo, motivo che ha spinto i militari ad approfondire le ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 28 giugno 2021) Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 5 persone e denunciato una sesta per reati inerenti gli stupefacenti. Sequestrate oltre 50 dosi di pasticche di metanfetamina, 90 piante di marijuana e diverse dosi tra cocaina, eroina e hashish. Un 32enne di origini calabresi è stato intercettato dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro mentre stava viaggiando, come passeggero, in sella ad uno scooter di grossa cilindrata condotto da un suo conoscente. All’alt dei Carabinieri per un normale controllo alla circolazione stradale, l’uomo ha palesato un forte nervosismo, motivo che ha spinto i militari ad approfondire le ...

Controlli anti-COVID. Intensificate le attività delle Forze dell'Ordine in provincia di Salerno