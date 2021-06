Amici 20: Deddy esprime la sua emozione per essersi esibito a Battiti Live (Di lunedì 28 giugno 2021) L'avventura di Amici 20 si è ormai conclusa da un po' di tempo e i cantanti che si sono distinti durante il talent show di Canale 5 stanno portanto avanti instore e incontri con i propri fan in attesa del loro tour che avverrà all'inizio del prossimo anno. Alcuni artisti però hanno avuto e avranno l'opportunità importante di esibirsi a Battiti Live, evento musicale estivo per eccellenza in Italia. Ieri sera si sono esibiti Tancredi e Aka7even ottenendo un grande successo tra il pubblico presente all'evento e anche tra gli altri cantanti presenti. Nella prima serata invece, andata in onda venerdì 25 giugno, ad esebirsi erano stati ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 giugno 2021) L'avventura di20 si è ormai conclusa da un po' di tempo e i cantanti che si sono distinti durante il talent show di Canale 5 stanno portanto avanti instore e incontri con i propri fan in attesa del loro tour che avverrà all'inizio del prossimo anno. Alcuni artisti però hanno avuto e avranno l'opportunità importante di esibirsi a, evento musicale estivo per eccellenza in Italia. Ieri sera si sono esibiti Tancredi e Aka7even ottenendo un grande successo tra il pubblico presente all'evento e anche tra gli altri cantanti presenti. Nella prima serata invece, andata in onda venerdì 25 giugno, ad esebirsi erano stati ...

Advertising

rosaaededdy : RT @Chiaretta199: Pensando al fatto che durante Amici Specials Deddy disse che non sapeva con quanti si sarebbe rivisto fuori ma era certo… - Graziana_McLove : I nuovi amici di Deddy ?? - maccario_marta : RT @Chiaretta199: Pensando al fatto che durante Amici Specials Deddy disse che non sapeva con quanti si sarebbe rivisto fuori ma era certo… - Rosaededdy4 : RT @Chiaretta199: Pensando al fatto che durante Amici Specials Deddy disse che non sapeva con quanti si sarebbe rivisto fuori ma era certo… - Anna30423348 : RT @Chiaretta199: Pensando al fatto che durante Amici Specials Deddy disse che non sapeva con quanti si sarebbe rivisto fuori ma era certo… -