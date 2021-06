A Wimbledon piove: vince solo Sabalenka (Di lunedì 28 giugno 2021) E' stata Aryna Sabalenka a rompere il ghiacchio. Anzi la pioggia. Oltre 700 giorni dopo l'ultimo match giocato ai Championships il primo turno tra la bielorussa n. 4 del mondo e la rumena Monica ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) E' stata Arynaa rompere il ghiacchio. Anzi la pioggia. Oltre 700 giorni dopo l'ultimo match giocato ai Championships il primo turno tra la bielorussa n. 4 del mondo e la rumena Monica ...

