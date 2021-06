WhatsApp, il messaggio che circola crea il panico… ma è una bufala (Di domenica 27 giugno 2021) E’ tornato a circolare nelle ultime ore un messaggio su WhatsApp che sta creando non poco panico fra coloro che l’hanno ricevuto. Forse alcuni di voi avranno già intuito di cosa stiamo parlando, già, proprio quello, il ritorno di WhatsApp a pagamento. WhatsApp, messaggio da panico! Le info (Foto Quifinanza)Facciamo un piccolo passo indietro per spiegare nel dettaglio la situazione. Fino a pochi anni fa, prima che l’applicazione divenisse di proprietà di Mark Zuckerberg, chi voleva utilizzare l’app di messaggistica più utilizzata al mondo doveva pagare. Si trattava di una ... Leggi su computermagazine (Di domenica 27 giugno 2021) E’ tornato are nelle ultime ore unsuche stando non poco panico fra coloro che l’hanno ricevuto. Forse alcuni di voi avranno già intuito di cosa stiamo parlando, già, proprio quello, il ritorno dia pagamento.da panico! Le info (Foto Quifinanza)Facciamo un piccolo passo indietro per spiegare nel dettaglio la situazione. Fino a pochi anni fa, prima che l’applicazione divenisse di proprietà di Mark Zuckerberg, chi voleva utilizzare l’app di messaggistica più utilizzata al mondo doveva pagare. Si trattava di una ...

Advertising

frankowl43 : RT @massimo4951: Cucciolo di 1 anno cerca casa urgentemente rinuncia di proprietà maschio 12 kg si trova a Roma per info Sabrina Mare 39176… - MalagniniNico : RT @massimo4951: Cucciolo di 1 anno cerca casa urgentemente rinuncia di proprietà maschio 12 kg si trova a Roma per info Sabrina Mare 39176… - favronicola1 : RT @massimo4951: Cucciolo di 1 anno cerca casa urgentemente rinuncia di proprietà maschio 12 kg si trova a Roma per info Sabrina Mare 39176… - Nick_Karter_ : RT @massimo4951: Cucciolo di 1 anno cerca casa urgentemente rinuncia di proprietà maschio 12 kg si trova a Roma per info Sabrina Mare 39176… - Adelisa41092494 : RT @massimo4951: Cucciolo di 1 anno cerca casa urgentemente rinuncia di proprietà maschio 12 kg si trova a Roma per info Sabrina Mare 39176… -