VIDEO MotoGP, GP Olanda 2021: gli highlights della gara di Assen (Di domenica 27 giugno 2021) Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio d'Olanda 2021, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo atto prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Doppietta Yamaha completata ad Assen da Maverick Viñales, che ha preceduto sul podio la Suzuki di Joan Mir. Buona gara e quarta piazza per la Ducati Pramac di Johann Zarco, davanti alla KTM di Miguel Oliveira e alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Bellissima rimonta di Marc Marquez, da 20° a 7°. Caduta per Valentino Rossi.

