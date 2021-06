Tifosi contro Trust, “ennesima perfida e immeritata mortificazione per città” (Di domenica 27 giugno 2021) di Francesco La Monica Pochi attimi di respiro… prima di una nuova immersione in un mare ignoto. Così, metaforicamente parlando, può essere descritta la giornata del 25 giugno vissuta dai Tifosi granata. Una giornata difficile, a tratti surreale, ma certamente storica. Già, perché a prescindere dalla effettiva, e definitiva, conclusione, il caso Salernitana farà giurisprudenza in ogni caso. Di fatti, la soluzione, arrivata in tarda serata tramite uno scarno e distaccato comunicato, è stata quella del Trust di scopo finalizzato alla vendita della società. Fuori Lotito e Mezzaroma, dentro due istituti di credito che valuteranno le eventuali offerte entro e ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) di Francesco La Monica Pochi attimi di respiro… prima di una nuova immersione in un mare ignoto. Così, metaforicamente parlando, può essere descritta la giornata del 25 giugno vissuta daigranata. Una giornata difficile, a tratti surreale, ma certamente storica. Già, perché a prescindere dalla effettiva, e definitiva, conclusione, il caso Salernitana farà giurisprudenza in ogni caso. Di fatti, la soluzione, arrivata in tarda serata tramite uno scarno e distaccato comunicato, è stata quella deldi scopo finalizzato alla vendita della società. Fuori Lotito e Mezzaroma, dentro due istituti di credito che valuteranno le eventuali offerte entro e ...

Advertising

riotta : I giocatori azzurri che si sono inginocchiati contro il razzismo, Toloi, Emerson, Pessina, Bernardeschi, Belotti ro… - Vivo_Azzurro : #CasaAzzurri ?? ?? Le reazioni dei tifosi al gol di #Pessina e alla vittoria degli #Azzurri contro il Galles ?? #ITA… - LorenzoZL74 : RT @shevathas: Non è vero che la Nazionale non si inginocchia “contro il razzismo”, la Nazionale non si inginocchia perché non vuole umilia… - SabriBenetazzo : RT @shevathas: Non è vero che la Nazionale non si inginocchia “contro il razzismo”, la Nazionale non si inginocchia perché non vuole umilia… - shevathas : Non è vero che la Nazionale non si inginocchia “contro il razzismo”, la Nazionale non si inginocchia perché non vuo… -