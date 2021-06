Riccardo Muti: “Sono stanco della vita, preferisco togliermi di mezzo” (Di domenica 27 giugno 2021) “È un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me, preferisco togliermi di mezzo. Come nel Falstaff: ‘Tutto declina’”. È un Riccardo Muti deluso e rassegnato quello che si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Il direttore d’orchestra, che compirà 80 il prossimo 28 luglio, si dice “stanco della vita” e fa una lucida e serrata critica alla società di oggi. Non fa nomi, ma non le manda a dire. “Ho avuto la fortuna di crescere negli anni 50, di frequentare il liceo di Molfetta dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) “È un mondo in cui non mi riconosco più. E siccome non posso pretendere che il mondo si adatti a me,di. Come nel Falstaff: ‘Tutto declina’”. È undeluso e rassegnato quello che si racconta in un’intervista al CorriereSera. Il direttore d’orchestra, che compirà 80 il prossimo 28 luglio, si dice “” e fa una lucida e serrata critica alla società di oggi. Non fa nomi, ma non le manda a dire. “Ho avuto la fortuna di crescere negli anni 50, di frequentare il liceo di Molfetta dove ...

