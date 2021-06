Rave no mask nel lodigano, in 700 e senza distanziamento (Di domenica 27 giugno 2021) I partecipanti hanno spaccato recinzione e lucchetti e hanno dato il via alla festa con camion con a bordo casse acustiche e materiale per l'illuminazione dell'area ma anche per la vendita di alcool Leggi su rainews (Di domenica 27 giugno 2021) I partecipanti hanno spaccato recinzione e lucchetti e hanno dato il via alla festa con camion con a bordo casse acustiche e materiale per l'illuminazione dell'area ma anche per la vendita di alcool

Ultime Notizie dalla rete : Rave mask Rave con 700 no mask in paese con variante delta Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paese del lodigiano dove l'Ats ha certificato la presenza di tre casi di variante delta in un focolaio covid di 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate a gruppi ...

