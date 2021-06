Minaccia e aggredisce l’ex moglie con un coltello da cucina | 43enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel pomeriggio di sabato gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti nel cuore di Napoli, in via Banchi Nuovi, per una lite familiare. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione da parte delmarito che, dopo aver ottenuto da lei una somma di denaro, aveva tentato di estorcergliene dell’altrondola con undae colpendola in diverse parti del corpo. Inoltre, prima di ...