Metro Exodus Enhanced Edition: la vetrina del ray tracing testata su Xbox Series X/S - analisi comparativa (Di domenica 27 giugno 2021) Abbiamo già analizzato a fondo Metro Exodus Enhanced Edition su PC e siamo rimasti veramente impressionati dal suo eccellente ray tracing (ma non ci dovremmo sorprendere più di tanto dato che il nuovo engine di 4A Games è costruito da zero mettendo alla base il RT accelerato in hardware). Ma a suo tempo non siamo stati in grado di rispondere al quesito di come questa esperienza si potesse tradurre sulle console di nuova generazione. C'è abbastanza potenza per fornire un ray tracing in piena regola garantendo al contempo un gameplay stabile a 60fps? Adesso abbiamo avuto la possibilità di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 giugno 2021) Abbiamo già analizzato a fondosu PC e siamo rimasti veramente impressionati dal suo eccellente ray(ma non ci dovremmo sorprendere più di tanto dato che il nuovo engine di 4A Games è costruito da zero mettendo alla base il RT accelerato in hardware). Ma a suo tempo non siamo stati in grado di rispondere al quesito di come questa esperienza si potesse tradurre sulle console di nuova generazione. C'è abbastanza potenza per fornire un rayin piena regola garantendo al contempo un gameplay stabile a 60fps? Adesso abbiamo avuto la possibilità di ...

Eurogamer_it : Costruito da zero per il RT, ma le nuove console possono sostenere i 60fps? - Stoupwhiff : La serie Metro è ormai un classico nel mondo dei videogiochi. Le avventure di Artyom nelle metropolitane di Mosca d… - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #Microsoft DirectStorage come un grande vantaggio a giochi su PC e #XboxSeriesX. - Vale84malvy : Controlla le trasmissioni dalla mia PlayStation 4! #PS4live (Metro Exodus) live at - zazoomblog : Xbox Series X-S e PC: Microsoft DirectStorage darà un grande vantaggio a giochi come Metro Exodus - #Series… -