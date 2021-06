L’Italia tutta bianca oggi toglie la mascherina all’aperto Il dispositivo anti corona virus va comunque portato con sé ed indossato in caso di assembramenti e nei locali pubblici al chiuso. Campania, ordinanza: l'obbligo resta (Di lunedì 28 giugno 2021) A mezzanotte L’Italia è diventata, per intero, zona bianca. A mezzanotte è cessato l’obbligo, in tutta Italia (o quasi) di indossare le mascherine all’aperto. Ciò fino al 31 luglio, secondo l’ordinanza del ministro della Salute. La mascherina va comunque portata con sé ed indossata nei locali al chiuso nonché, all’aperto, nei casi di assembramento. ordinanza di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: rimane l’obbligo di indossare la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 giugno 2021) A mezzanotteè diventata, per intero, zona. A mezzanotte è cessato l’, inItalia (o quasi) di indossare le mascherine. Ciò fino al 31 luglio, secondo l’del ministro della Salute. Lavaportata con sé ed indossata neialnonché,, nei casi di assembramento.di Vincenzo De Luca, presidente della Regione: rimane l’di indossare la ...

