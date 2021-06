Inchiesta Keu, la protesta dei cittadini per la strada dei veleni. Barnini alla Regione: "Tempi certi sulle bonifiche" (Di domenica 27 giugno 2021) Cromo 26 volte oltre la norma: il comitato No Keu è sceso in piazza per chiedere una risposta alla politica Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 27 giugno 2021) Cromo 26 volte oltre la norma: il comitato No Keu è sceso in piazza per chiedere una rispostapolitica

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Keu 429, Manuelli e Cordone (Lega): 'Indagare anche nel tratto di Gambassi Terme' ... per verificare l'eventuale presenza di materiale inquinante ovvero il famigerato Keu(le ceneri di conceria), anche se il lotto 4 non è oggetto dell'inchiesta aperta dalla Direzione Distrettuale ...

429, Giglioli (Lega): 'Amministratori scrivono letterine tra di loro' Riceviamo e pubblichiamo il commento sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta Keu nell'Empolese Valdelsa a nome di Susi Giglioli, consigliere comunale e capogruppo Lega a Castelfiorentino. Molti mi mandano messaggi, mi scrivono in privato e mi sollecitano a dire ...

Inchiesta Keu: sotto la strada regionale 429 "livelli di cromo dieci volte oltre il limite" FirenzeToday Strada dei veleni, protesta dei cittadini Cromo 26 volte oltre la norma: il comitato No Keu è sceso in piazza per chiedere una risposta alla politica EMPOLI. Una risposta immediata e “di pancia” del comitato “No keu”. Ieri pomeriggio è stato ...

Keu, il sindaco Barnini pressa la Regione: «Tempi certi per le bonifiche» Così come 8 anni fa, da neoeletta sindaco di Empoli e allora anche presidente dell’Unione dei comuni dell’Empolese-Valdelsa, decise di commissariare il cantiere infinito dell ...

