Due bambini in gara per l'amore del fratello più grande di dieci anni. Un'ostilità feroce che, crescendo, si trasformerà in una strana forma di dipendenza reciproca

Il fratello di mio fratello, la sorella di mio fratello. Sono giri di parole che definiscono nuovi legami creati dalla separazione e ricomposizione delle famiglie. I capi di questa triangolazione non sono nulla tra loro, non c'è parentela, né un nome per definirli. Su questa relazione, Valentina D'Urbano ha costruito il suo settimo romanzo, una storia tormentata, di gelosie e possesso. Celeste e Nadir si contendono l'amore di Pietro, fratello di entrambi ma rispettivamente per parte di padre e di madre. Diversi, ma fatti della stessa materia vischiosa, che si scontra e si attrae.

