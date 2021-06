Depay e Bakhuys | storia di due cacciatori di sogni | il primo è in corsa per la storia olandese | il secondo è stato cancellato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 giugno 2021) Dreamchaser, cacciatore di. Memphisce l’ha tatuato sul petto ed è il filo che lega tutta la sua, fatta di cadute e risalite, di ascese e brusche frenate. Dalla cacciata dalle giovanili dello Sparta Rotterdam al primato del più giovane marcatorein un Mondiale (20 anni e 4 mesi, primato soffiato nel 2014 in Brasile a Boudewijn Zenden), dal flop al Manchester United alla rinascita francese nel Lione, certificata dal fresco trasferimento al Barcellona. Cacciatore di, certo, perché le alternative non sono poi molte quando si cresce in una famiglia disgregata ...