Caro Toninelli, la barca è meglio del vostro reddito di cittadinanza (Di domenica 27 giugno 2021) Zuppa di Porro serale dedicata al grillino Toninelli, alla barca e ad una piccola lezione di economia. Sì perché l’ex ministro dei Trasporti mi ha mosso una critica (per carità, legittima) sul fatto che me ne sono andato qualche giorno in barca a vela. “Ecco uno dei soggetti contro il reddito di cittadinanza” ha scritto. Caro Toninelli, ti spiego perché amo spendere i soldi che guadagno lavorando. Nicola Porro, 27 giugno 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 giugno 2021) Zuppa di Porro serale dedicata al grillino, allae ad una piccola lezione di economia. Sì perché l’ex ministro dei Trasporti mi ha mosso una critica (per carità, legittima) sul fatto che me ne sono andato qualche giorno ina vela. “Ecco uno dei soggetti contro ildi” ha scritto., ti spiego perché amo spendere i soldi che guadagno lavorando. Nicola Porro, 27 giugno 2021 L'articolo proviene da Nicola Porro.

