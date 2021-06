Boxe | Guido Vianello ritorna a combattere con la vittoria

(Di domenica 27 giugno 2021) Due settimane dopo rispetto alle sue speranze,è tornato a. E lo ha fatto con la. A Las Vegas, infatti, è durato davvero pochissimo il suo avversario, Marlon Williams, sconfitto per KO tecnico all’inizio del secondo round. L’italiano si è messo molto bene in mostra nella Sin City, dando vita a uno spettacolo in cui è riuscito a mettere per tre volte al tappeto il suo avversario, decisamente poco consistente in questa fattispecie. Nei fatti, la seconda ripresa è cominciata soltanto per finire praticamente all’istante. Si tratta dell’ottavada professionista per ...

Advertising

OA_Sport : Boxe: Guido Vianello si prende la vittoria al ritorno sul ring - rep_roma : Boxe, da Roma a Las Vegas sulle note dei Maneskin: torna sul ring Guido Vianello [di Luigi Panella] [aggiornamento… - OA_Sport : Boxe: Guido Vianello costretto a rinviare il ritorno sul ring, ma non è lui la ragione -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Guido

Sportface.it

Vianello (7 - 0 - 1) torna sul ring. Lo fa a Las Vegas, ad una settimana dall'incontro saltato ...(6 - 1) per mantenere l'imbattibilità e proseguire nella sua marcia fino alle vette della...Poi il mio stile disi addice molto al professionismo'. Valigie pronte per gli Usa?. 'Vediamo.lo ha fatto, io forse non ce la farei'. E nella valigia per Tokyo cosa non mancherà?. 'La ...Il peso massimo romano contro Marlon Williams per il nono match nella sua avventura americana. Ma la sua città la porta sempre ne cuore. Per ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Guido Vianello sul ring di Las Vegas contro Marlon Williams: diretta su FITE TV, ecco il costo ...