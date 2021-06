Ufficiale: Lauro è il nuovo allenatore del Mantova (Di sabato 26 giugno 2021) Con un comunicato il Mantova ha reso noto la scelta di affidare la squadra al nuovo allenatore Maurizio Lauro. ecco il comunicato: “Mantova 1911 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra, con contratto biennale, a Maurizio Lauro. Nato a Ischia il 12 marzo 1981, il nuovo allenatore biancorosso durante la carriera da calciatore – tra Serie A, Serie B e Serie C – ha indossato maglie prestigiose, passando per Chieti ed arrivando, fra le tante, a vestire le divise di Ascoli, Reggina, Cesena e Ternana. Da allenatore ha ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Con un comunicato ilha reso noto la scelta di affidare la squadra alMaurizio. ecco il comunicato: “1911 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra, con contratto biennale, a Maurizio. Nato a Ischia il 12 marzo 1981, ilbiancorosso durante la carriera da calciatore – tra Serie A, Serie B e Serie C – ha indossato maglie prestigiose, passando per Chieti ed arrivando, fra le tante, a vestire le divise di Ascoli, Reggina, Cesena e Ternana. Daha ...

Advertising

MCalcioNews : UFFICIALE - Maurizio Lauro è il nuovo allenatore del Mantova. Il comunicato - NewsTuttoC : UFFICIALE - Mantova, il nuovo tecnico è Maurizio Lauro - GlobeStylesMag : Mille Fedez Achille Lauro e Orietta Berti: total look Gucci per Achille Lauro, il videoclip ufficiale… - Caterinadiiorgi : Mille Fedez Achille Lauro e Orietta Berti: total look Gucci per Achille Lauro, il videoclip ufficiale… - effettomusic : #FEDEZ - FUORI ORA IL VIDEO UFFICIALE DI '#MILLE', IL NUOVO SINGOLO CON #ACHILLELAURO FEAT. #ORIETTABERTI… -