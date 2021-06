Sessantenne ubriaco finisce con l'auto in un fosso. Scattano il ritiro della patente e la denuncia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sessantenne ubriaco

corriereadriatico.it

APIRO - Un 60enne di Apiro è finito con l'auto in un fosso. Sottoposto al test dell'alcol da parte dei carabinieri della locale stazione, aveva un tasso di 2.34. Gli è stata ritirata la patente ed è ...ha aggredito la madre e, stringendole le mani al collo, avrebbe tentato di strangolarla. Ad ... e poi fisicamente la madre, una. In casa, il marito della donna e padre del ragazzo ...Un 60enne di Apiro è finito con l'auto in un fosso. Sottoposto al test dell'alcol da parte dei carabinieri della locale ...Completamente ubriaco ha afferrato la madre al collo, e avrebbe tentato di strangolarla con le sue mani. Alcune chiamate al centralino del 112 sono servite a fe ...