Roma | a torso nudo insegue tre ragazzi brandendo un coccio di bottiglia sul lungotevere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 giugno 2021) Tre giovani in fuga inseguiti da un uomo “armato” di undie a. E’ stata questa l’insolita scena alla quale hanno assistito gli agenti del commissariato Trastevere e quelli della Polizia diCapitale, in forza al I Gruppo sulDe’Cenci. Quando i poliziotti hanno notato il giovane inseguire un gruppo di 3, in direzione di ponte Garibaldi, lo hanno immediatamente bloccato. Si tratta di un cittadino marocchino di 24 anni che è stato denunciato per minacce. Non solo. A causa dei numerosi tagli sulle sue mani, il giovane, è ...