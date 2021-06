Riforme | Letta | ' Salvini? Pronto al confronto | ma dialogo con Lega è difficile'

(Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Ho visto il messaggio di. Ovviamente risponderò, non mi sottraggo mai. Sonoal, ma sul tema in questione dobbiamo essere seri e franchi, fino adesso laha fatto solo gesti, atti e comportamenti finalizzati non al cambiamento, al miglioramento o agli aggiustamenti al Ddl Zan ma per affossare e cancellare il Ddl". Lo ha detto Enricoa SkyTg24. "Non è unsemplice, per questo motivo ho detto andiamo in Parlamento, quello è luogo della trasparenza dove ognuno si prende le sue responsabilità", ha aggiunto il segretario del ...

Il segretario dem Enriconon ci sta. O meglio dice ok al tavolo ("benvenga") ma avverte: "E' ... a cominciare dalledella pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco. Non ...Da parte sua Enricocontinua a ripetere che la norma contro l'omotransfobia si deve votare ... "Ora servono altre, altro che ddl Zan" taglia corto Silvio Berlusconi. "I diritti non si ...Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Ho visto il messaggio di Salvini. Ovviamente risponderò, non mi sottraggo mai. Sono pronto al confronto, ma sul tema in questione dobbiamo essere seri e franchi, fino ades ..."Il governo deve realizzare con il nostro decisivo apporto grandi riforme, come quella del fisco, della burocrazia e della giustizia. Sono queste, non già i provvedimenti divisivi come ...