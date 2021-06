Prestito consolidamento debito | cos’è e come richiederlo?

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 26 giugno 2021) Spesso può capitare di avere numerosi finanziamenti all’attivo e di avere una parte consistente dello stipendio impegnata per ripagarli. Avere troppi contratti attivi, inoltre, può precludere l’accesso ad ulteriore credito. Ecco alcune soluzioni da tenere in considerazione Accumulare piccoli prestiti e finanziamenti è molto più semplice di quanto si pensi. Anche comprare a rate un cellulare è, a tutti gli effetti, un finanziamento. Rimanere dietro a numerose scadenze potrebbe essere quindi complicato. Il problema maggiore, però, riguarda il fatto che la rata mensile da pagare può diventare veramente alta e – in caso di necessità – potrebbe essere rigettata una nuova richiesta di ...