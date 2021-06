Parco della Clementina, 200 firme contro la fontana. Marchesi: “Un peccato giudicare a priori” (Di sabato 26 giugno 2021) Duecento sono il numero delle firme raccolte contro la realizzazione della fontana al Parco della Clementina, a Bergamo. “Venerdì abbiamo protocollato presso il Comune di Bergamo oltre 200 firme contro la realizzazione della fontana nel Parco della Clementina – scrive la Rappresentante degli utenti e frequentatori del Parco della Clementina – Tale tematica ha avuto ampio risalto sui giornali, con ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 giugno 2021) Duecento sono il numero delleraccoltela realizzazioneal, a Bergamo. “Venerdì abbiamo protocollato presso il Comune di Bergamo oltre 200la realizzazionenel– scrive la Rappresentante degli utenti e frequentatori del– Tale tematica ha avuto ampio risalto sui giornali, con ...

CarloCalenda : Parco della Cellulosa, meraviglia abbandonata di 14 ettari. Gestito dalla Regione per 15 anni, che non ha fatto nul… - LiveNationIT : #Lorde torna in Italia! ?? 16/06/22 • Roma, Auditorium Parco della Musica 17/06/22 • Villafranca di Verona, Castell… - DiodatoMusic : Roma, dopo tutti questi anni, ho ancora tante cose da dirti. 17 luglio 2021 Biglietti qui… - LeggoSono : RT @CarloCalenda: Parco della Cellulosa, meraviglia abbandonata di 14 ettari. Gestito dalla Regione per 15 anni, che non ha fatto nulla. 6… - giulia_lollo : RT @jenmishdowney: Vendo un biglietto per il concerto di Fabrizio Moro del 2 luglio all'Auditorium Parco della Musica (Settore Tribuna Cent… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco della Tutti i tormentoni creati dalla Nazionale italiana Al ritorno dall'ultima vittoriosa partita contro il Galles, i giocatori della Nazionale italiana in hanno sfilato davanti ai tifosi appostati nei pressi dell'Hotel Parco dei Principi di Roma. Con loro era presente anche lo staff, capitanato da Roberto Mancini. Sembravano ...

Anche l'Italia dice addio ai motori diesel e benzina. La conferma del ministro ...dalla nostra parte e stanno acceleerando moltissimo " per favorire l'inizio della nuova era a zero emissioni. Inoltre sono stati annunciati nuovi incentivi statali per favorire il rinnovo del parco ...

LUNGO IL SENTIERO DEI MINATORI NEL PARCO DELLA MAIELLA Virtù Quotidiane Un concerto per il ricordo di Renzo Previato L'INIZIATIVAROVIGO Un parco per tenere vivo il ricordo di una persona che ha saputo lasciare un segno nei tanti amici e nelle centinaia di studenti che ha formato, trasmettendo la gioiosa ...

Villa Lauri è pronta l'opening è a luglio Sarà un polo Unimc IL RESTYLINGMACERATA Dal degrado in cui ha versato per decenni allo splendore di una nuova vita che inizierà il prossimo 15 luglio quando, secondo quanto si legge sul sito dell'ateneo di ...

Al ritorno dall'ultima vittoriosa partita contro il Galles, i giocatoriNazionale italiana in hanno sfilato davanti ai tifosi appostati nei pressi dell'Hoteldei Principi di Roma. Con loro era presente anche lo staff, capitanato da Roberto Mancini. Sembravano ......dalla nostra parte e stanno acceleerando moltissimo " per favorire l'inizionuova era a zero emissioni. Inoltre sono stati annunciati nuovi incentivi statali per favorire il rinnovo del...L'INIZIATIVAROVIGO Un parco per tenere vivo il ricordo di una persona che ha saputo lasciare un segno nei tanti amici e nelle centinaia di studenti che ha formato, trasmettendo la gioiosa ...IL RESTYLINGMACERATA Dal degrado in cui ha versato per decenni allo splendore di una nuova vita che inizierà il prossimo 15 luglio quando, secondo quanto si legge sul sito dell'ateneo di ...