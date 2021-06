Nota ufficiale del Benevento: "Solidarietà alla Salernitana, ma in caso di mancata iscrizione la Serie A spetterà a noi" (Di sabato 26 giugno 2021) Il Benevento ha inviato una lettera al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per sottolineare che, in caso di mancata iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di Serie A, al club sannita spetterebbe il ripescaggio. "La società Benevento Calcio, - si legge in una Nota ufficiale pubblicata dal club giallorosso - attraverso il presidente Oreste Vigorito, intende manifestare tutta la propria Solidarietà alla Salernitana, con l'auspicio che possa formalizzare al più presto la ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Ilha inviato una lettera al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, per sottolineare che, indidellaal prossimo campionato diA, al club sannita spetterebbe il ripescaggio. "La societàCalcio, - si legge in unapubblicata dal club giallorosso - attraverso il presidente Oreste Vigorito, intende manifestare tutta la propria, con l'auspicio che possa formalizzare al più presto la ...

