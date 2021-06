Marano | scoperti 8 chilogrammi di marijuana in una cantina | un arresto

Leggi su vesuvius

(Di sabato 26 giugno 2021) Operazione dei carabinieri adi Napoli, dove sono stati rinvenuti 8diin una: arrestato un 36enne. Le buste discoperta nelladella provincia napoletana (via Carabinieri Napoli)Nuova operazione dei Carabinieri di Napoli che hanno fatto irruzione in una. Al suo interno i militari sono riusciti a trovare ben 8 chili digià essiccata. Inoltre secondo le indagini lo stupefacente in questione era pronto per essere venduto. Le Fiamme Argento sono riuscite a ...