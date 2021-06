LIVE MotoGP, GP Olanda in DIRETTA: orario qualifiche TV8. Bene Valentino Rossi, è in Q2! (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 LA CRONACA DELLE FP3 DI MotoGP 10.57 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per le FP4. 10.56 Bagnaia si conferma in un momento difficile. Nella Q1 dovrà vedersela con Zarco, Martin e Marc Marquez: non sarà facile strappare uno dei primi due posti per la Q2. 10.55 Valentino Rossi, 42 anni, questa mattina è stato il migliore dei piloti italiani. 10.54 La classifica delle FP3: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3 EDI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 LA CRONACA DELLE FP3 DI10.57 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per le FP4. 10.56 Bagnaia si conferma in un momento difficile. Nella Q1 dovrà vedersela con Zarco, Martin e Marc Marquez: non sarà facile strappare uno dei primi due posti per la Q2. 10.55, 42 anni, questa mattina è stato il migliore dei piloti italiani. 10.54 La classifica delle FP3: 1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #Assen #AssenGP #DutchGP In Q1 anche #MarcMarquez, #JohannZarco e #DaniloPetrucci - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #Assen #AssenGP #DutchGP In Q1 anche #MarcMarquez, #JohannZarco e #DaniloPetrucci - - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Motogp, Assen 2021: le prove e le qualifiche in diretta - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #Euro2020 #ItaliaAustria #GallesDanimarca #F1 #StyrianGP… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Olanda in DIRETTA: Bagnaia in risalita Valentino Rossi ci prova con il time-attack - #MotoGP… -