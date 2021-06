Inter, proposto Coutinho: il club nerazzurro non può permetterselo (Di sabato 26 giugno 2021) Coutinho è stato proposto all’Inter, sarebbe un ritorno sicuramente gradito per il club nerazzurro. I campioni d’Italia in carica sono impegnati sul fronte del calciomercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra all’altezza. Sarà molto difficile confermare il risultato della scorsa stagione, la dirigenza ha imposto il ridimensionamento dopo i problemi dal punto di vista economico e l’addio con l’allenatore Antonio Conte è stato pesantissimo. E’ ai dettagli anche la cessione di Hakimi al Psg, nelle casse del club nerazzurro circa 70 milioni euro. La seconda ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 giugno 2021)è statoall’, sarebbe un ritorno sicuramente gradito per il. I campioni d’Italia in carica sono impegnati sul fronte del calciomercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra all’altezza. Sarà molto difficile confermare il risultato della scorsa stagione, la dirigenza ha imposto il ridimensionamento dopo i problemi dal punto di vista economico e l’addio con l’allenatore Antonio Conte è stato pesantissimo. E’ ai dettagli anche la cessione di Hakimi al Psg, nelle casse delcirca 70 milioni euro. La seconda ...

Advertising

FBiasin : #Inter-#Calhanoglu: - Proposto un triennale. - Ingaggio da 5mln 'tutto compreso'. - Il club confida di chiudere a… - CalcioWeb : #Inter, proposto #Coutinho. La trattativa per il ritorno è in salita - Fprime86 : RT @sportmediaset: Barcellona: Coutinho proposto all'Inter, su #Pjanic c'è il PSG. #SportMediaset - SimoneCerri577 : @sportmediaset Giustamente, Coutinho proposto all'Inter che non hanno una lira per pagarlo (motivo per il quale han… - sportmediaset : Barcellona: Coutinho proposto all'Inter, su #Pjanic c'è il PSG. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Inter proposto Calciomercato Inter, Hakimi ai dettagli con il PSG: ora i conti E' possibile che la trattativa si sblocchi nel weekend e con una formula gradita all' Inter : Hakimi si è già accordato con il PSG , che ha offerto 65+5 milioni mentre il Chelsea ha proposto 55 ...

Calciomercato Serie A: ultime notizie del 26 giugno 2021 Inter L'acquisto più discusso del momento è sicuramente quello di Calhanoglu: il trequartista turco,... In cambio, il club rossonero avrebbe proposto il cartellino di Mario Rui: ipotesi che è stata ...

Barcellona: Coutinho proposto all'Inter, su Pjanic c'è il PSG - Sportmediaset Sport Mediaset Inter, proposto Coutinho: il club nerazzurro non può permetterselo Coutinho è stato proposto all’Inter, sarebbe un ritorno sicuramente gradito per il club nerazzurro. I campioni d’Italia in carica sono impegnati sul fronte del calciomercato, l’intenzione è quella di ...

Calciomercato Inter, scambio e soldi per Lazzari: la proposta alla Lazio L'Inter continua a guardare con forza in casa Lazio per ciò che concerne la fascia destra. Nel mirino Lazzari: idea di scambio ...

E' possibile che la trattativa si sblocchi nel weekend e con una formula gradita all': Hakimi si è già accordato con il PSG , che ha offerto 65+5 milioni mentre il Chelsea ha55 ...L'acquisto più discusso del momento è sicuramente quello di Calhanoglu: il trequartista turco,... In cambio, il club rossonero avrebbeil cartellino di Mario Rui: ipotesi che è stata ...Coutinho è stato proposto all’Inter, sarebbe un ritorno sicuramente gradito per il club nerazzurro. I campioni d’Italia in carica sono impegnati sul fronte del calciomercato, l’intenzione è quella di ...L'Inter continua a guardare con forza in casa Lazio per ciò che concerne la fascia destra. Nel mirino Lazzari: idea di scambio ...