Gesesa | Tocco Caudio | interruzione idrica nel tardo pomeriggio di oggi

(Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa del calo fisiologico della risorsadisponibile ed in particolare di quella prodotta dalle Sorgenti Poveromo e Ciesco, che alimentano il Comune di, saremo costretti ad interrompere l’erogazionedalle ore 18:30 disabato 26 giugno alle ore 05:00 del giorno successivo, domenica 27 giugno 2021. Le zone interessate: Località Sperara, Località Campitiello, Località Cesche, Località Serra, Parte di Località La Pietra. Ci scusiamo per i disagi, indipendenti dalla nostra volontà e ricordiamo che per ...

...NENNI VIA DEI CAPPUCCINI VIA SAN MASSIMILIANO KOLBE VIA DOMENICO SCARLATTI VIA CARLO DAVIA ...fisso 800 51 1717 e che da oggi è posso segnalare Disservizi anche attraverso l'App My...Nenni Via Dei Cappuccini Via San Massimiliano Kolbe Via Domenico Scarlatti Via Carlo DaVia ...ricorda inoltre che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito ...