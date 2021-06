Galles-Danimarca, l’omaggio per Eriksen è da brividi [FOTO] (Di sabato 26 giugno 2021) Galles e Danimarca sono in campo per il primo ottavo di finale di Euro 2021, i primi 45 minuti hanno regalato grande spettacolo. Bale e compagni giocano con coraggio, ma a passare in vantaggio è la Danimarca. Il marcatore è Dolberg, grandissima giocata del danese e tiro all’angolino che supera il portiere Ward. Nel frattempo brividi prima del match, in particolar modo omaggio nei confronti di Eriksen. Il calciatore dell’Inter non è in campo dopo aver accusato un malore nel match d’esordio contro la Finlandia. Alla Johan Cruijff Arena hanno portato in campo una maglia gigante con il numero 10. In alto ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 giugno 2021)sono in campo per il primo ottavo di finale di Euro 2021, i primi 45 minuti hanno regalato grande spettacolo. Bale e compagni giocano con coraggio, ma a passare in vantaggio è la. Il marcatore è Dolberg, grandissima giocata del danese e tiro all’angolino che supera il portiere Ward. Nel frattempoprima del match, in particolar modo omaggio nei confronti di. Il calciatore dell’Inter non è in campo dopo aver accusato un malore nel match d’esordio contro la Finlandia. Alla Johan Cruijff Arena hanno portato in campo una maglia gigante con il numero 10. In alto ...

