Euro 2020 | Italia Austria | a Wembley con i quarti nel mirino

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 giugno 2021) L’di Mancini contro l’non può fallire: obiettivodi finale, per continuare a sognare in grande Il gioco, ora, comincia a farsi duro. Ed è proprio in questa fase che saggeremo la consistenza effettiva di questa Nazionale. Il tabellone ci mette di fronte un avversario tosto ma ampiamente alla portata; talmente abbordabile che, se dovesse accadere l’irreparabile, non sarebbe inopportuno scomodare la parola “fallimento”.dovrà essere la prova del nove per gli Azzurri, nonostante il talento cristallino di alcuni interpretici e al di là dello ...