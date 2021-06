Courtois | «Studiati gli eventuali 10 rigoristi del Portogallo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 giugno 2021)ha spiegato di essersi preparato minuziosamente per limitare Cristiano Ronaldo, preparandosi tutti i potenzialilusitani Domani il Belgio di Thibautaffronterà ildi Cristiano Ronaldo in uno dei più suggestivi ottavi di finale di Euro 2020. Dal ritiro della Nazionale,ha parlato dell’asso portoghese e di come l’ha studiato per fermare i Campioni d’Europa in carica. Ecco l’estratto delle sue parole, riportato dalla Gazzetta dello Sport. «È sempre lo stesso dei tempi in cui lo affrontavo nell’Atletico contro il Real, uno dei più grandi. Guardomolti video, mi ...