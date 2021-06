Cosa c’è dietro la guerra Conte-Grillo (Di sabato 26 giugno 2021) 00:00 Sono aperte le iscrizioni alla festa del nostro sito, La Ripartenza, che si terrà il 17-18 luglio al teatro Petruzzelli di Bari. 00:45 Volano gli stracci tra Grillo e Conte che esige le scuse del comico. Mentre Travaglio riesce a tirare in causa Berlusconi pure nel caos 5Stelle. 03:55 Per Bruno Vespa sarebbe già pronto Di Maio… 04:10 I sondaggi di Pagnoncelli… 04:55 Agguato a Wurzburg, meno male che in Italia abbiamo poliziotti come quello di Termini. 06:05 Il nuovo terrorismo sanitario si chiama variante Delta. 07:00 Il ministro della Sanità inglese, Matt Hancock, beccato a baciare l’amante. Quello ossessionato dalle norme Covid… 08:23 Bravo Antonio ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 26 giugno 2021) 00:00 Sono aperte le iscrizioni alla festa del nostro sito, La Ripartenza, che si terrà il 17-18 luglio al teatro Petruzzelli di Bari. 00:45 Volano gli stracci trache esige le scuse del comico. Mentre Travaglio riesce a tirare in causa Berlusconi pure nel caos 5Stelle. 03:55 Per Bruno Vespa sarebbe già pronto Di Maio… 04:10 I sondaggi di Pagnoncelli… 04:55 Agguato a Wurzburg, meno male che in Italia abbiamo poliziotti come quello di Termini. 06:05 Il nuovo terrorismo sanitario si chiama variante Delta. 07:00 Il ministro della Sanità inglese, Matt Hancock, beccato a baciare l’amante. Quello ossessionato dalle norme Covid… 08:23 Bravo Antonio ...

