Cgia | Ccnl sono 935 e 4 su 10 sono firmati da sindacati ' fantasma'

(Di sabato 26 giugno 2021) Dei 935presenti nel Paese, 351statida associazioni datoriali e sigle sindacali dei lavoratori dipendenti non iscritte al CNEL. A rischio diritti, legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche il Garante sugli scioperi denuncia che citroppi' con danno per chi lavora

Lo rileva oggi l'Ufficio studi della CGIA di Mestre (Venezia). Tra i settori la situazione più critica si riscontra nell'edilizia, dove a fronte di 74 CCNL depositati al Cnel, 37 (il 50% del totale) sono stati firmati da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali non riconosciute.