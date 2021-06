VIDEO F1 | Max Verstappen | “Sarà una grande battaglia con Lewis Hamilton”

(Di venerdì 25 giugno 2021) C’èconsapevolezza nei propri mezzi per Maxdopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove si correrà anche il Gran Premio d’Austria nel corso del prossimo weekend) il “padrone di casa” ha chiuso in vetta la FP2 con il tempo di 1:05.412 distanziando di oltre tre decimi tutti gli inseguitori. Per il leader della classifica generale, tanto lavoro e ottime risposte dalla sua RB16B ma, come spiega lo stesso portacolori della Red Bull, non è tutto oro quel che luccica sulla pista austriaca. “Sicuramente...

Advertising

lestappens : RT @acidcoconut: Io che arrivo a difendere Max e CL dal twitter inglese - Dr4couis : RT @acidcoconut: Io che arrivo a difendere Max e CL dal twitter inglese - acidcoconut : Io che arrivo a difendere Max e CL dal twitter inglese - Max_Alle : RT @ardigiorgio: i lavoratori ilva stanno occupando via Guido rossa da una settimana. Protestano contro la cigo nonostante il rialzo. Nessu… - Max_Deidda : RT @aboubakar_soum: Dolore per la morte, nel brindisino, di Fantamadi Camara, bracciante 27 anni del Mali. Cordoglio ai familiari. Sia fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Max

MonitoR magazine

Per l'occasione, abbiamo avuto la possibilità di averlo ospite dal nostroBrigante a 105 Mi Casa: l'intervista esclusiva che puoi vedere qui per intero, è stata un mix di interessanti novità e ...Al Red Bull Ring va in scena il Gran Premio di Stiria in cui ripartirà l'ormai classica sfida al vertice tra Lewis Hamilton eVerstappen, con l'inglese chiamato ad accorciare la distanza di 12 ...Max Biaggi festeggia 50 anni! Sei volte campione del mondo (unico italiano ad aver vinto il titolo SBK) è il pilota più vincente nella storia di Aprilia, di cui oggi è una bandiera nel mondo ...Prima giornata di prove libere che va in archivio per la Formula 1 a Spielberg con Max Verstappen davanti a tutti in entrambe le sessioni alla guida della sua Red Bull. L'olandese è stato il più veloc ...