(Di venerdì 25 giugno 2021)è la protagonista di Embodying, la live performance tramite la quale omaggerà il regista e intellettuale Pier Paoloed i costumi dei suoi film. La vincitrice dell'Oscarriporta in vita i costumi visti nei film del regista italiano Pier Paoloin una performance speciale al Mattatoio di. Nelle prossime ore,ospiterà Embodying, l'evento tramite il qualeomaggerà Pier Paolo. Nel ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tilda Swinton a Roma per omaggiare Pasolini: 'Poeta senza tempo, completamente gender free'… - infoitcultura : Embodying Pasolini, Tilda Swinton “indossa” la memoria visionaria dell’indimenticabile… - infoitcultura : Tilda Swinton: «Pasolini artista eterno e politico» - Sanson538 : Tilda Swinton: «Pasolini artista eterno e politico» - FrancoDIppolito : RT @chiara_valerio: Due cose bellissime viste ieri al Mattatoio a Testaccio. Human mask di Pierre Huyghe e Tilda Swinton che si veste e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Tilda Swinton

Interprete istrionica e dalle infinite sfaccettature espressive,è una delle attrici che, nel corso della sua lunga carriera, ha vissuto più "vite", incarnando una miriade di ruoli estremamente diversi l'uno dall'altro. E la sua ultima opera, in ...è arrivata a Roma per dare vita e forma a un progetto che le stava molto a cuore - Embodying Pasolini, ideato con Olivier Saillard, grande storico della moda , ex direttore del Museo ...Tilda Swinton è la protagonista di Embodying Pasolini, la live performance tramite la quale omaggerà il regista e intellettuale Pier Paolo Pasolini ed i costumi dei suoi film. La vincitrice dell'Oscar ...Questa sera, 25 giugno, l'attrice interpreterà l'immaginario cinematico del leggendario regista, attraverso una selezione di costumi iconici apparsi nei suoi film.