Telegram si aggiorna: videochiamate di gruppo e sfondi animati (Di venerdì 25 giugno 2021) Telegram si è da poco aggiornato su tutte le piattaforme introducendo le videochiamate di gruppo e gli sfondi animati. Cosa c'è di nuovo? videochiamate di gruppo Le chat vocali di qualsiasi gruppo adesso possono essere trasformate in videochiamate di gruppo – è sufficiente toccare l'icona della videocamera. Toccando un video è possibile visualizzarlo a schermo intero. I video possono anche essere fissati in modo che restino sempre in primo piano. Oltre al video della fotocamera è possibile condividere lo ...

