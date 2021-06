Sky TG24 Live in Firenze | Speranza | Numeri ci danno ragione | incognita varianti DIRETTA

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il tema della due giorni sarà "Le sfide del presente", con approfondimenti sull’Italia che riparte, l’Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Numerosi gli ospiti della prima giornata. Il primo è stato l’astronauta Esa Luca Parmitano alle 13.40. Alle 20.35 faccia a faccia col nuovo leader del M5s ed ex premier Giuseppe Conte

"Sono lieto di inviare un saluto augurale all'odierna edizione diLive In, che si svolge a Firenze - città simbolo del Rinascimento - nel segno della ripresa nazionale, in un delicato momento di transizione tra la difficile fase delle chiusure e del ...lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione della partenza dell'evento diLive In Firenze. .