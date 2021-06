Roma, salta la prova per il concorso in Comune: una domanda ha due risposte uguali. In 1500 tornano a casa, selezione rinviata (Di venerdì 25 giugno 2021) L’ultimo giorno del concorsone per 100 posti di funzionario amministrativo al Comune di Roma salta “per un problema tecnico“. In mattinata l’assessorato al Personale della Capitale ha fatto sapere che la sessione prevista per oggi alle 8.30 alla Fiera di Roma, a cui si erano presentate 1.500 persone provenienti da tutta Italia, è stata rimandata al 5 luglio prossimo. Durante la prova, a quanto pare, un candidato si è accorto che una delle domande “a crocette” del formulario proponeva due opzioni di risposta (su tre) uguali tra loro. La Commissione a quel punto ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) L’ultimo giorno delne per 100 posti di funzionario amministrativo aldi“per un problema tecnico“. In mattinata l’assessorato al Personale della Capitale ha fatto sapere che la sessione prevista per oggi alle 8.30 alla Fiera di, a cui si erano presentate 1.500 persone provenienti da tutta Italia, è stata rimandata al 5 luglio prossimo. Durante la, a quanto pare, un candidato si è accorto che una delle domande “a crocette” del formulario proponeva due opzioni di risposta (su tre)tra loro. La Commissione a quel punto ha ...

