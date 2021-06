Progetto Lumode, Perifano: “Pasquariello deve prendersela con l’Anac e non con me” (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLuigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, replica così alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore ai Lavori Pubblici della giunta Mastella: “Ho letto le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello in merito al Progetto proposto dalla Lumode per piazza Risorgimento e l’area del Terminal. All’esponente della giunta Mastella dico che ha sbagliato il destinatario della polemica: non è con il sottoscritto che deve prendersela, ma con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. È stata l’Anac, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLuigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, replica così alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore ai Lavori Pubblici della giunta Mastella: “Ho letto le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori Pubblici Marioin merito alproposto dallaper piazza Risorgimento e l’area del Terminal. All’esponente della giunta Mastella dico che ha sbagliato il destinatario della polemica: non è con il sottoscritto che, ma con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. È stata, ...

anteprima24 : ** Progetto Lumode, Perifano: “Pasquariello deve prendersela con l’Anac e non con me” ** - ilvaglio1 : Progetto Lumode, Perifano: “Pasquariello deve prendersela con l’Anac e non con me” #terminal #lumode #pasquariello… - ilvaglio1 : Comunali - Progetto Terminal bus: nota polemica di Pasquariello #terminalbus #mastella #altrabenevento #lumode… - ilvaglio1 : Progetto Lumode, Perifano: “Una Caporetto per l’amministrazione' #terminal #lumode #altrabenevento #comunali… - TV7Benevento : Progetto Lumode, Perifano: “Una Caporetto per l’amministrazione. Mai più improvvisazione e sciatteria”... -